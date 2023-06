Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Jahr 1972 haben sich in Rockenhausen erstmals mehrere Männer in ihrer Freizeit zum Kochen getroffen. Von den Gründungsmitgliedern ist zwar nur noch eines übrig geblieben, der Club ist aber noch immer aktiv. Zum 50. Jubiläum hat die RHEINPFALZ den „Dibbegugger“ in die Töpfe geschaut – und natürlich probiert.

Staunend blickt Udo Michel auf die beiden mit Sherry beziehungsweise Sekt gefüllten Gläser. „Zwei Aperitifs – das hatten wir ja noch nie.“ Doch sofort