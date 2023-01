Mit einigen Top-Ergebnissen kamen die Bogenschützen des TuS Landsberg Obermoschel am Wochenende von den Hallen-Landesmeisterschaften des Pfälzischen Schützenbundes in Idar-Oberstein zurück. Der Klub hat drei neue Einzel-Titelträger in seinen Reihen.

Vor allem der Nachwuchs wusste bei den Hallen-Landesmeisterschaften der Bogenschützen einmal mehr zu überzeugen. Die Niedermoschelerin Frieda Wagner schoss dabei mit dem Blankbogen in der Schüler A-Wertung (Jahrgänge 2009 und 2010) mit 465 Ringen ein neues Rekordergebnis im pfälzischen Schützenbund. Sie gewann den Wettbewerb deutlich vor Lena Bollhöfer vom RSC Ludwigshafen (447 Ringe). Dritter und Vierter wurden Wagners Vereinskolleginnen Anna Erking (347 Ringe) sowie Anna Sophie Sittel (371 Ringe).

Im Wettbewerb Schüler B/männlich und weiblich, Jahrgänge 2011 und 2012 landete Luise Wagner mit 415 Ringen auf dem zweiten Rang. Fünfte wurde hier Marie Erking mit 297 Ringen. Siegerin Felizitas Lavan vom BSV Kandel hatte hier mit 433 Ringen die Nase vorne. Top auch die Leistung des zehnjährigen Talentes Finn Hensler, der mit dem Blankbogen in der Schüler-C-Wertung mit weitem Abstand und 397 Ringen überlegen vor dem Zweitplatzierten Dominik Karantinas (SC Waidmannsheil, 318 Ringe) siegte. Hier gingen insgesamt sieben Nachwuchssportschützen an den Start. Auch in der Wettbewerbsklasse der Jugend männlich/weiblich (Jahrgang 2007) ging Jonathan Haage vom TuS Landsberg Obermoschel ebenfalls als Sieger vom Feld.

Bei den Herren erreichte Ralf Haage mit dem Blankbogen den zweiten Rang, Vierter wurde Sascha Sittel. In der Masterklasse ging Ralf Beisiegel als Dritter durchs Ziel. Abteilungsleiter Armin Rolland wurde hier Achter. Beate Kötz startete als einzige Obermoscheler Bogenschützin mit dem Compound-Bogen in der Masterwertung/weiblich und erreichte den vierten Platz. Landesmeister wurde aufgrund der sehr guten Schießergebnisse auch das Blankbogen-Mannschaftsteam der TuS Landsberg Obermoschel in der Schüler-A-Wertung mit Frieda Wagner (465) und Anna Erking (374) sowie Anna Sophie Sittel (371 Ringe) und insgesamt damit erreichten 1210 Ringen.