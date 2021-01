Schulleiter Jörg Oeynhausen:

Warum sollten sich Viertklässler für die Realschule plus in Kibo entscheiden?

Weil unserer Schule die Kinder sehr wichtig sind, weil wir versuchen, ganz nah an den Kindern und vernetzt mit den Eltern zu arbeiten. Wir versuchen, unsere Schule immer so aufzustellen, dass sie ein breites Spektrum an Angeboten abdeckt, die auch den Interessen der Schüler entgegenkommen.

Was würden Sie gerne noch verändern oder verbessern?

Auf jeden Fall die Anbindung der Schule an das Breitbandnetz, das ist höchste Zeit. Viele Sachen sind schon angelaufen: Das Gebäude kommt so langsam in die Jahre und da gibt es einige Stellen, an denen wir einen Bedarf sehen, etwas zu tun.

Was ist das Beste?

Das Beste sind unsere Schüler. Da sind so viele tolle Menschen dabei, die hier in der Schule eine tolle Entwicklung machen und das tun, was Schule ausmacht – nämlich Lernen und Dazulernen, an Wissen, vor allem aber auch an persönlicher Reife. Ich habe da so viele Erinnerungen an Lebenswege, die anderen helfen können, wenn sie in einer Sackgasse stecken.

Schülersprecher Finn Klein und Schulausschussmitglied Alicia Geißler:

Warum sollten sich Viertklässler für die Realschule plus in Kibo entscheiden?

Weil es eine tolle Schule ist mit vielen Angeboten, zum Beispiel das Wahlpflichtfach Feuerwehr. Wenn es gut läuft, hat man dann vielleicht sogar schon einen Ausbildungsplatz. Da ist für jeden etwas dabei. Der Unterricht ist ziemlich praktisch orientiert und die Schule relativ fortschrittlich, es gibt zum Beispiel Computerkurse, das hilft einem für das weitere Leben.

Was würdet ihr gerne noch verändern oder verbessern?

Wir sind mit der Digitalisierung dran. Wir haben auch schon einige Activeboards, die aber manchmal nicht funktionieren. Auf denen kann gut eine Präsentation oder ein Video gezeigt werden. Digitalisierung ist nichts, was von heute auf morgen gehen wird.

Was ist das Beste?

Da gibt es vieles. Die Lehrer sind super nett, man kann gut mit denen reden. Es ist alles sehr gut organisiert und man fühlt sich einfach wohl, egal, welche Lehrer man hat. Man kann auch hier in der Schule etwas erreichen, wenn man es will. Hier bekommt man viele Chancen.