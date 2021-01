Jörg Oeynhausen, Schulleiter der Realschule plus in Kirchheimbolanden, bezeichnet die Georg-von-Neumayer-Schule gerne als „aus Tradition innovativ“. Für ihn bedeutet das: „Wir sind eine Schule mit sehr langer Geschichte, aber wir haben immer Leute da, die nach vorne schauen.“

Was Schülersprecher Finn Klein an seiner Schule gut findet, ist die große Auswahl an Angeboten: „Da ist für jeden etwas dabei, ob für Handwerklich-Begabte oder Schüler, die sich für Hauswirtschaft interessieren.“ So gibt es zum Beispiel die schuleigenen Wahlfächer Musical, Ökologie oder auch Feuerwehr. Schulausschussmitglied Alicia Geißler hebt außerdem die Berufsberatung hervor. „Die hilft gerade den Schülern, die sich noch nicht so sicher sind, was sie machen wollen. Da sind wir hier wirklich gut aufgehoben. “