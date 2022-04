Die Laienschauspieler des Steinbacher Dorftheaters können es kaum erwarten: Nachdem sie 2020 und 2021 coronabedingt pausieren mussten, dürfen sie ab Ostersamstag mit dem Stück „Lass die Sau raus“ erstmals seit drei Jahren wieder auf die Bühne. Doch ein klein wenig wird die Vorfreude getrübt.

Denn „als wir vor ein paar Monaten beschlossen haben, es zu wagen und in diesem Frühjahr wieder aufzutreten, haben wir nicht mit diesen unverändert hohen Infektionszahlen gerechnet“, sagt Wolfgang Bauer, Senior der im 40. Jahr bestehenden Truppe. Nun erlebe man die zwiespältige Situation, der aktuell viele Veranstalter ausgesetzt sind: Einerseits sei man in Anbetracht der Umstände mit der Resonanz für die vier Vorstellungen am 16., 17., 22. und 23. April bislang sehr zufrieden – andererseits sei die Nachfrage aber nicht für alle Termine so groß, wie das die „Schdoabacher“ aus dem Ansturm früherer Zeiten gewohnt waren.

„Vor allem am Ostersonntag und dem darauffolgenden Freitag sind noch etliche Plätze frei. Viele Menschen sind offenbar wegen der Pandemie nach wie vor verunsichert“, zeigt Bauer „absolutes Verständnis“ für die Sorgen des über viele Jahre treuen Stammpublikums. Manche Gruppen, die sonst zehn oder 15 Tickets bestellt hätten, kämen jetzt eben nur zu zweit oder dritt.

Weniger Plätze, größerer Servicebereich

„Wir sind aber selbstverständlich niemandem böse, der in der momentanen Situation lieber zuhause bleiben will. Wir können von unserer Seite lediglich sagen, dass wir alles getan haben und weiterhin tun, um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten“, betont Bauer. So werde die Anzahl der Plätze in der Turnhalle des Sportvereins deutlich reduziert, der Servicebereich mit dem Verkauf von Speisen und Getränken „großflächiger“ als zuvor gestaltet. Fast überflüssig zu betonen, dass auf die Einhaltung der am jeweiligen Veranstaltungstag gültigen Corona-Regeln geachtet wird. Und eines macht das Urgestein des Steinbacher Dorftheaters deutlich: „Wir wollen unbedingt wieder spielen – und sei es vor 50 Zuschauern!“

Im Übrigen, gesteht Bauer, sei natürlich auch das aus zehn Akteuren bestehende Ensemble nicht vor Covid-19-Ausfällen gefeit. „Wir bibbern und bangen jeden Tag, im schlimmsten Fall kann es dadurch zu einer Absage kommen.“ Allerdings gebe es diesbezüglich bereits einen „Plan B“: An einem Wochenende im Mai sei es möglich, zumindest drei Aufführungen nachzuholen. Doch selbstredend hoffen Bauer, seine Mitspielerinnen und -spieler sowie die vielen Helfer hinter den Kulissen, dass es soweit nicht kommen wird. Denn liebend gerne möchte das Steinbacher Dorftheater nach so langer Zeit auf der Bühne mal wieder „die Sau rauslassen“. Die spielt übrigens, um Missverständnissen vorzubeugen, nur im übertragenen Sinn eine Rolle ...

Info

Karten für das Dorftheater mit dem Stück „Lass die Sau raus“ gibt es bei Familie Kinzer, Telefon 06357 7957.