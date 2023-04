Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Windkraftanlagen – unbestrittener Teil der dringend notwendigen Energiewende. Manch einer stört sich aber an ihrer Optik, findet, dass es zu viele von ihnen in der Pfälzer Landschaft gibt. Was wir wissen: Gemessen an der Größe des Kreises ist im Donnersbergkreis eine Menge Windenergieleistung installiert – so viel wie kaum anderswo in Deutschland.

In Sachen Windenenergie gibt es in Deutschland ein extremes Nord-Süd-Gefälle. Von den rund 28.400 Anlagen, die von der „Fachagentur Windenergie an Land“ im Herbst 2022