Beim Donnersberger Klimatreff in der Schweisweilerer Gemeindehalle bietet das Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung am Donnerstag, 15. Februar, einen Infoabend rund um alternative Mobilitätsformen auf dem Land an. Es gibt Vorträge zu den Themen Radwegeinfrastruktur, ÖPNV und E-Car-Sharing sowie die Möglichkeit zum anschließenden Austausch. Wie lassen sich solche Konzepte auch auf dem Land umsetzen? Dazu sollen an diesem Abend laut Klimaschutzmanagement Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, und der Blick soll auf neue Mobilitätsformen auf dem Land gerichtet werden. Denn mit alternativen Angeboten könne gemeinsam ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.

Ein E-Car-Sharing-Anbieter wird sein Angebot für Kommunen im ländlichen Raum vorstellen, auch unter dem Aspekt der Kostenersparnis. Mit dem Vortrag „Radinfrastruktur – attraktiv und nachhaltig entwickeln“ möchte das Klimaschutzmanagement gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität die Fragen zum Radwegebau im Donnersbergkreis und zu dessen Fördermöglichkeiten beantworten. Ebenso soll es einen Einblick in den ÖPNV des Donnersbergkreises geben. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Bürgerhaus in Schweisweiler. Eingeladen sind alle Interessierten. Das Parkplatzangebot direkt vor der Gemeindehalle ist begrenzt.