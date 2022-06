Zwei Jahre lang sind coronabedingt in unserem Kreis keine oder bestenfalls nur in sehr abgespeckter Form Kerwen gefeiert worden. Umso größer ist rund um den Donnersberg die Vorfreude auf die aktuelle Saison, die nun so richtig Fahrt aufnimmt. Am Wochenende machen Steinbach und Bubenheim den Anfang.

Das heißt, ganz der Anfang ist es nicht: Traditionell feiern die Dörrmoscheler bereits im Mai ihre Kerwe, allerdings eher in kleinerem Rahmen. Nun sind die ersten Dörfer an der Reihe, in denen es unter anderem auch einen Umzug und eine Kerwerede geben wird.

In Steinbach wird das Fest von der Ortsgemeinde mit Unterstützung der örtlichen Vereine und Gaststätten organisiert. Eröffnung ist heute um 18 Uhr mit dem Fassbieranstich auf dem Bürgerhausplatz zu Klängen des Musikvereins Kollweiler. Ab 20 Uhr spielen die „XXL Steirern“, später am Abend wird dann von der Kerwejugend die „Kerb ausgegraben“.

Am Samstag unterhält ab 18 Uhr der Musikverein Göllheim, ab 20 Uhr sorgt das „Schwarzwald-Quintett“ mit Partymusik für Stimmung. Karten gibt es für sieben Euro im Vorverkauf bei der Bäckerei Dautermann, der Pizzeria Bellavista und den Kerweborsch oder für neun Euro an der Abendkasse.

Kerwewettkämpfe und Hitparade

Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Bürgerhausplatz. Frühschoppen und Mittagstisch schließen sich ab 14 Uhr der Kerweumzug mit folgender Kerwerede und einem Platzkonzert an. Ab 16 Uhr geht es bei den Kerwewettkämpfen rund, ehe es ab 17 Uhr bei der „Kerwe-Hitparade“ musikalisch wird.

Der Montag steht ab 10 Uhr im Zeichen des Frühschoppens bei der Pizzeria Bellavista, ab 15 Uhr gibt es Kaffe und Kuchen auf dem Bürgerhausplatz. Am Dienstag klingt das fünftägige bunte Treiben ab 18 Uhr mit dem Leberknödelessen des Musikvereins und anschließendem Kerwebegräbnis aus. Für Kinder steht ein Karussell bereit, am Freitag ab 18.30 Uhr und am Montag ab 17.30 Uhr werden Freifahrten angeboten. Weitere Informationen zur Kerwe gibt es im Internet unter www.steinbach-donnersberg.de.

Die „Soundwichmaker“ sorgen für Stimmung

Zur Bubenheimer Kerwe laden die Ortsgemeinde, die Hallengemeinschaft, die Bürgerstiftung und die örtlichen Vereine ein. Auftakt ist heute ab 19 Uhr mit einer Kerweparty, ab 21 Uhr gibt es eine „Happy Hour“.

Morgen, Samstag, spielen ab 19.30 Uhr die „Soundwichmaker“ – bei schönem Wetter auf dem Gelände unterhalb der Halle – zum Tanzen und Feiern auf. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter, ab 11.30 Uhr lockt der Mittagstisch mit vielen großen und kleinen Köstlichkeiten. Um 14 Uhr startet der Kerweumzug durch das Dorf, danach wird auf dem Kerweplatz die Kerweredd vorgetragen. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen.

Der Montag beginnt um 11.30 Uhr erneut mit dem Mittagstisch, der Kerweausklang am Abend endet zu nächtlicher Stunde mit der traditionellen Kerweverbrennung. Auf dem Kerweplatz stehen ein Fahrgeschäft, eine Schießbude und ein Süßwarenstand. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass an allen Tagen Selbstbedienung an den Theken herrscht.