Die Perseiden sind ein jährlich in der ersten Augusthälfte wiederkehrender Meteorschwarm, der in den Tagen um den 12. August am meisten Sternschnuppen aufweist. An genau diesem Tag findet deswegen die nächste Falkensteiner Sommertour zum Thema „Tränen der Perseiden“ statt.

Ausgehend von der Falkensteiner Burgruine geht die von Stefan Weber geführte Tour um 20 Uhr zu einem besonderen Aussichtspunkt. Die Wanderung ist etwa sechs Kilometer lang und dauert um die zweieinhalb Stunden. Parkgelegenheiten befinden sich oberhalb der Burgruine/Kolpinghaus in der Hauptstraße.

Eine Teilnahme kostet für Erwachsene drei Euro, Kinder sind frei. Neben gutem Schuhwerk sind bei dieser Tour eine Taschenlampe und eine Sitzdecke empfehlenswert. Die geführte Wanderung wird von der Ortsgemeinde Falkenstein in Kooperation mit dem Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Winnweiler angeboten.

Info



Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung beim Tourismusbüro Winnweiler, info@winnweiler-vg.de oder Telefon 06302 60261, erforderlich. Weitere Informationen sind unter www.winnweiler-vg.de abrufbar.