Zur Feier der 50-jährigen Jumelage mit Louhans sind alle Bürger aus Kibo und Umgebung für Sonntag zu einem deutsch-französischen Fest auf dem Römerplatz eingeladen.

Kaum ist in Kirchheimbolanden das 60-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit der Südtiroler Gemeinde Ritten gefeiert worden, steht bereits das nächste Jubiläum an: Am kommenden Wochenende erinnert die Stadt an 50 Jahre Jumelage mit der französischen Partnergemeinde Louhans-Châteaurenaud. Höhepunkt für die Bevölkerung ist ein deutsch-französisches Freundschaftsfest am Sonntag auf dem Römerplatz.

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag mit einem Festakt für geladene Gäste in der Stadthalle an der Orangerie. Am Sonntag sind dann alle Bürger eingeladen, das Partnerschaftsjubiläum mitten in der Altstadt mitzufeiern. Beteiligt an der Ausrichtung ist neben der Stadt auch der Freundschaftskreis, der die Verbindung zwischen beiden Kommunen seit vielen Jahren mitträgt.

Louhans-Châteaurenaud hieß bis 2025 nur Louhans – und wird von den meisten „Kerchemern“ auch weiterhin so bezeichnet. Die Stadt liegt in der Region Bourgogne-Franche-Comté und hat rund 6450 Einwohner. Bekannt ist sie unter anderem für ihre Arkaden in der Grand Rue, historische Häuser und ihren traditionsreichen Wochenmarkt. Dort werden auch die für die Region typischen Bresse-Hühner angeboten.

Stand auf dem Residenzfest ist legendär

Dass die Partnerschaft mit Leben gefüllt wird, zeigt sich seit Jahren beim Residenzfest. Dann gehört eine Delegation aus Louhans regelmäßig zu den Gästen – mit Käse, Brot und Wein im Gepäck. Ihre Tartines au fromage fort, die überbackenen Käsebrote, und der dazu ausgeschenkte Beaujolais sind bei vielen Besuchern längst fester Bestandteil des Festes.

Zum öffentlichen Freundschaftsfest am Sonntag, 14. Juni, auf dem Römerplatz beginnt das Programm um 10.30 Uhr mit Reden und musikalischen Beiträgen. Mit dabei sind Kinder der Kita Louhans, der Akkordeonist Harald Kronibus mit Musette-Musik sowie eine ökumenische Andacht. Ab 12 Uhr steht das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt. Für Essen und Getränke ist ebenso gesorgt wie für weitere musikalische Unterhaltung – unter anderem mit der Big Band des Gymnasiums Weierhof und Akkordeonmusik von Friedel Bayer.