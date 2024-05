Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Donnersberger blicken überraschend optimistisch in die Zukunft, hat eine Telefonumfrage der RHEINPFALZ herausgefunden. Hier lesen Sie, Was das mit einer Hochzeit zu tun hat und was ein „Nordpfälzer Münchner“ dazu sagt.

Am Samstag ist ein emotionaler Tag für mich. Nein, ausnahmsweise hat’s mal nix mit „meinem“ FCK zu tun. Der war schon vorigen Sonntag dran: Falls Sie in oder um Rockenhausen