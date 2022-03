In Dubai präsentieren sich derzeit viele Länder der Welt bei einer Ausstellung mit all ihren Besonderheiten.

Puh, heute bin ich aber ganz schön müde. Ich war den ganzen Tag auf den Beinen. Ich habe nämlich die Expo besucht. Das ist eine Weltausstellung, und sie findet noch bis Ende März in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Sie sollte eigentlich im Jahr 2020 stattfinden, wurde aber wegen Corona erst im Oktober 2021 eröffnet.

Die Weltausstellung, die es schon lange gibt, ist eine Art internationale Leistungsschau, bei der jedes Land einen Pavillon hat. In den Pavillons präsentieren die einzelnen Länder neue Ideen und technische Entwicklungen. Für die Expo in Dubai ist der Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit.

Die Weltausstellung findet an immer unterschiedlichen Orten statt. Bei der Expo geht es auch viel um Architektur. So wurde damals zum Beispiel der Eiffelturm für die Expo in Paris gebaut und hätte eigentlich wieder abgerissen werden sollen …

Das Hambacher Schloss und die BASF

Als ich über das Gelände der Expo gelaufen bin, habe ich neben all den beeindruckenden Gebäuden auch ganz schön viele Tiere entdeckt: Vor dem Pavillon von Turkmenistan gab es Pferdefiguren, die wie echte Pferde aussahen, Videos von Kamelen im Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate, im Pavillon von Neuseeland sah man in einem Video ganz viele Meerestiere.

Und im deutschen Pavillon habe ich viele Waldtiere und Vögel gesehen, weil da unter anderem die Frage gestellt wurde, wie wir leben können, ohne die Umwelt und damit auch die Tiere zu gefährden. Biber gab es im deutschen Pavillon keine, aber dafür war ich ja dann da.

Und wisst ihr, was ich dort noch entdeckt habe? Ein Bild vom Hambacher Schloss und von der BASF in Ludwigshafen! Ich konnte es erst gar nicht glauben, weil ich doch eigentlich in Dubai und nicht in der Pfalz war! Jedes Bundesland hat sich vorgestellt und Rheinland-Pfalz hat da natürlich auch Bilder und Eindrücke unserer Heimat gezeigt. Da habe ich direkt ein Selfie gemacht, weil das glaubt mir zu Hause sicherlich keiner, dass ich die Pfalz in Dubai gesehen habe!