Ab dem ersten November wird es eine zusätzliche Gruppe in der Kindertagesstätte in Steinbach geben. Diese wird in der ehemaligen Jugendherberge untergebracht. Der Verbandsgemeinderat Winnweiler hat jetzt den Weg dafür frei gemacht, damit allen kleinen Steinbachern ihr Anspruch auf einen Betreuungsplatz erfüllt werden kann.

„Volles Haus“ meldet die Kindertagesstätte Steinbach schon seit einer ganzen Weile. Alle 40 Plätze sind belegt, neue Kinder können nicht aufgenommen werden. Doch: Die Gemeinde