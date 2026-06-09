Am Donnerstagabend beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen startet bereits einen Tag früher in seine eigenen WM-Wochen. Wöchentlich werden während der WM Fußballaktionen angeboten. Und das an ganz unterschiedlichen Orten im Landkreis. Wer möchte, darf sich an der Torwand ausprobieren, dabei ein kühles Getränk genießen und über Fußball und allerlei andere Dinge ins Gespräch kommen, heißt es in einer Mitteilung des Kreisverbandes. Ein Public Viewing der jeweiligen Abenspiele wird allerdings nicht angeboten.

Der erste Termin ist an diesem Mittwoch, 10. Juni, am Spielplatz in Weitersweiler. Weiter geht es dann am 19. Juni vor dem Gemeindehaus in Bennhausen, am 23. Juni in der Ortsmitte in Imsbach und am 30. Juni am Bolzplatz in Höringen. Alle Termine beginnen jeweils um 16.30 Uhr.