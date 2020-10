Kirchheimbolanden. Aktuell sind im Landkreis 34 aktive Infektionsfälle bekannt – 13 davon in der Verbandsgemeinde Eisenberg, neun in der VG Kirchheimbolanden, acht in der VG Winnweiler und je zwei in den Verbandsgemeinden Göllheim und Nordpfälzer Land. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt auch heute bei 42,48. Gemäß Warn- und Aktionsplan in Rheinland-Pfalz steht die Ampel im Donnersbergkreis damit weiterhin auf der Gefahrenstufe „Orange“.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektionen liegt heute bei 244. Davon gelten 201 Personen als genesen. Neun Menschen sind mittlerweile im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben.

Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen im Donnersbergkreis – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – wie folgt dar (Stand 27.10.2020): Donnersbergkreis: 324 Fälle pro 100.000 Einwohner; Rheinland-Pfalz: 418 Fälle pro 100.000 Einwohner; Deutschland: 539 Fälle pro 100.000 Einwohner. Bisher wurden keine erweiterten Maßnahmen eingeleitet. Welche angesichts künftiger Entwicklungen für unseren Landkreis angezeigt sein werden, beschließt die regionale Corona-Task-Force, wenn es das Ausbruchsgeschehen erfordert.