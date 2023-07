Teils ganz schön beengt sind aktuell die Wohnverhältnisse im Lohnsfelder Storchenpark. Zahlreicher Nachwuchs sorge dafür, dass rund um die Pulvermühle „mächtig was los ist“, schreibt RHEINPFALZ-Leserin Bärbel Wagner.

Eines der insgesamt acht Nester sei so voll besetzt, dass „ein Elternteil schon den Schlafplatz auf dem Nachbarbaum geordert hat“. Bis auf den spektakulären Zwischenfall, als ein Kurzschluss das auf einem Strommasten errichtete Domizil entzündet hat – die darin befindlichen Eier sind von der Wildtierhilfe Kaiserslautern künstlich ausgebrütet worden –, ist es laut Wagner bisher ein rundum gelungener Adebar-Sommer: Inklusive zweier weiterer, am Lohnsfelder Ortsausgang Richtung Winnweiler und in Langmeil errichteter Horste „haben wir zehn Storchenpaare, die Schwerstarbeit leisten“.

18 Jungvögel habe sie gezählt – wobei die exakte Zahl aufgrund des Gewimmels schwer feststellbar sei. Denn die Neugeborenen machen fleißig Flugübungen, „die ersten gehen schon selbst auf Futtersuche“. Schließlich müssen sie Kraft tanken und etwa ab Mitte August fit für die Reise ins Winterquartier sein. Noch können sich aber die Kiebitze über das pulsierende Leben im Lohnsbachtal freuen. Besonders die Akustik hat es Wagner angetan: „Wunderschön finde ich es, wenn das Geklappere nun aus verschiedenen Richtungen kommt. Ein guter Musiker könnte einen Song draus machen.“ Wie wär’s denn mit „Storchen-Rap“?

BÖRRSTADT. (Störche) _„Menschengedenken gab es noch keine heimisch gewordenen Störche in der Gemarkung von Börrstadt. Nun freuen wir uns über ein Storchenpaar auf dem Kreuzhof“, erzählt Mathilde Karch. Und die Freude ist nach der Ansiedlung noch größer geworden, als zwei junge Störche die Hälse über den Rand des Nestes streckten. „Wir hatten uns so sehnlichst Störche in unserer Umgebung gewünscht und dieses Jahr ist der Wunsch in Erfüllung gegangen“, fügt die 92-Jährige an. _Seit 1954 lebt sie auf dem Kreuzhof und stand mit beiden Füßen in der Landwirtschaft.

„Wir konnten hin und wieder Störche in der Senke zur Bundesstraße hin sehen, aber geblieben sind sie nicht“, so Mathilde Karch weiter. Das großflächige Gelände hatte der Adebar, wie er in Märchen und Sagen oftmals bezeichnet wird, als Feuchtwiese entdeckt und dort tummelt es von Lebewesen, was für die Störche Leckereien sind. „Hier sind die Störche herumspaziert, aber geblieben sind sie nicht“, erinnert sich Mathilde Karch. Ganz zu ihrem Leidwesen und der Bewohner des Kreuzhofes.

_Vor drei Jahren baute ein Storchenpaar in dieser Senke ein Nest auf einen Hochspannungsmasten. „Die Spannung um die Leitungen waren vermutlich störend für das junge Storchenpaar, weshalb es wieder abzog“, erinnert sich Gerd Karch, der Sohn von Mathilde. „Die Situation brachte uns auf den Gedanken, einen Pfosten mit einem Nestring zu setzen in der Hoffnung, dass darauf ein Nest gebaut und bewohnt wird“, erläuterte Gerd Karch. „Letztes Jahr haben wir ihn aufgestellt und sind ganz stolze, dass er schon dieses Jahr bewohnt ist. Dabei hatten die jetzigen Bewohner etwas Unterstützung aus der Vogelwelt. “Eingeweiht wurde das Nest eigentlich von Nilgänsen, die zuerst den Ring beschlagnahmten und wohnlich bestückten„, erklärt der Landwirt vom Kreuzhof. “Es war ein besonderes Erlebnis, was sich denn abspielte. Es kam zu kleinen Scheingefechten zwischen den Nilgänsen und den Störchen„. Viele Menschen beachteten dieses Naturschauspiel und letztlich setzte sich das Storchenpaar durch. _Sie nahmen das Nest etwas später in Beschlag im Gegensatz zu den umliegenden Einrichtungen. Dennoch verlief die Zeit ganz im Zeichen der Störche und sie fanden reichlich Nahrung in den Feuchtwiesen rund um den Kreuzhof. Dann wuchs nochmals die Spannung und die Frage tauchte auf, ob es auch zu Nachwuchs kommen wird. In anderen Nestern waren junge Störche schon lange geschlüpft und auf dem Kreuzhof tat sich nichts. “Wir hatten Geduld„, so Gerd Karch im Wissen, dass sich das Storchenpaar ja später niedergelassen hatte. Die Menschen auf dem Kreuzhof und von Börrstadt wurden für ihre Ausdauer belohnt.

Mittlerweile sind zwei Jungstörche geschlüpft, die schon über den Nestrand hinaus die Landschaft bestaunen. _Bald werden sie wie ihre Vorfahren die Wiesen bevölkern und auf den Landwirt warten. Wenn der seine Wiesen mäht, ist Feiertag für die Störche. Denn durch den Mähvorgang werden viele kleine Lebewesen aufgewirbelt und das sind Leckereien für den Adebar. Außerdem ist es ein schönes Bild, wie sich die Störche auf den Weiden zu den Kühen gesellen und neben Landwirtschaft auch ein Stück Natur verdeutlichen. (osw)