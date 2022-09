Weil die Polizei Hand in Hand gearbeitet hat, konnte am Mittwochabend ein Unfallflüchtiger von der Polizei gefasst werden. Ein Mann hatte in Winnweiler mit seinem VW Caddy einen Unfall verursacht und einen VW Golf beschädigt. Trotzdem fuhr er einfach weiter. Der betroffene Golf-Fahrer folgte dem flüchtenden Fahrzeug jedoch über die Autobahn bis zur Anschlussstelle Sembach im Landkreis Kaiserslautern, wo beide Fahrer stehen blieben.

Der Golf-Fahrer verständigte die Polizei – in diesem Fall die für ihn zuständige Dienststelle in Rockenhausen. Von dort wurden die Kollegen in Kaiserslautern informiert. Eine Streife rückte nach Sembach aus. Der Caddy-Fahrer hatte sich aber in der Zwischenzeit aus dem Staub gemacht.

Mutmaßlicher Täter macht Tür nicht auf

Doch die Suche nach dem Täter war noch nicht vorbei: Anhand des Kennzeichens konnte die Halteradresse des Unfallflüchtigen ermittelt werden. Nun wurde eine zweite Streife losgeschickt. Der VW Caddy stand an der eingetragenen Adresse tatsächlich vorm Haus, Motorhaube und Auspuff waren noch warm. Den Beamten wurde trotz Klopfen und Klingeln die Wohnungstür nicht geöffnet.

Die Polizisten dokumentierten daraufhin die Unfallschäden am Caddy und leiteten die Bilder an die Kollegen im Donnersbergkreis weiter. Von dort wird nun gegen den 40-jährigen Fahrzeughalter und mutmaßlichen Unfallverursacher wegen Fahrerflucht ermittelt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.