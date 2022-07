Könnte der Maibaum für die Besucher zur Gefahr werden? Mit dieser Frage beschäftigten Gemeindevertreter und Feuerwehr. An Kritik wurde nicht gespart.

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung machten Wehrführer Rald Murru und einige Feuerwehrleute ihrem Ärger über die Gemeinde Luft. Seit drei Jahren habe man in Sachen Maibaum-Ständer „nichts hingekriegt“. Wegen des defekten Ständers, der erneuert oder repariert werden muss, sei das Maibaumfest auch in diesem Jahr abgesagt worden. Dies hätte nach der zweijährigen Coronapause eine fatale Außenwirkung für diese so beliebte Veranstaltung, befürchtet Murru.

Ortschef Werner Lieb begründete die Absage des Festes damit, dass die Reparatur oder die Erneuerung des Baumständers nicht möglich war, weil das Geld dafür fehle. Wenn ein großer Maibaum, wie er von der Feuerwehr gestellt wird, aber nicht sicher stehe, könne er dafür nicht die Verantwortung übernehmen. Lieb bezifferte die Kosten für eine statikgerechte Erneuerung auf rund 10.000 Euro, „und das Geld haben wir nicht.“

Ortsbeigeordneter Olaf Zäuner hätte sich auch um Termine mit einem Statiker gekümmert, die aber mehrmals kurzfristig abgesagt worden seien. Ein Termin mit dem Statiker soll nachgeholt werden. Dann entscheide man, wie es weitergehen soll.

Als weiteren Kritikpunkt trug der Wehrführer vor, dass mehrere Wirtschaftsweg so zugewuchert seien, dass sie bei einem Einsatzfall von der Feuerwehr nicht mehr befahren werden können. Zudem wurde über die Zuständigkeiten diskutiert, wenn es bei Unwettern zu umstürzenden Bäumen kommt.