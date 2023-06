Am Dienstag, 6., und Mittwoch, 7. Juni, fallen in der Pfalz mehrere Züge aus – auf zwei Strecken sollen sogar gar keine Züge fahren. So wird der Zugverkehr auf den südpfälzischen Linien Wörth-Lauterbourg und Winden-Bad Bergzabern vollständig eingestellt. Das hat der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd am Montagabend mitgeteilt. Auf der Linie zwischen Kaiserslautern und Bingen fallen einzelne Züge aus, welche, werde aktuell über die digitalen Plattformen der Bahn, also beispielsweise die Bahn-App, mitgeteilt. Laut dieser werden Stand Montagabend betroffen sein: An beiden Tagen in jedem Fall die Züge in Richtung Kaiserslautern, die Rockenhausen um 5.35, 6.05, 12.56, 14.56 und 19.01 verlassen sollten. In der Gegenrichtung, zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach, fallen die Züge aus mit Abfahrt in Kaiserslautern um 6.37 Uhr (Rockenhausen 7.10), 9.31 (Rockenhausen 10 Uhr), 14.31 (Rockenhausen 15 Uhr), 20.32 (Rockenhausen 21.01) und 21.50 (Rockenhausen 22.22 Uhr).

Als Ersatz für alle entfallenden Zugfahrten sei ein Busverkehr in Vorbereitung. Am Montagabend war aber noch nicht klar, ob und in welcher Form dies funktionieren wird. Auf der nordpfälzischen Strecke, die im Donnersbergkreis über Münchweiler, Winnweiler, Imsweiler, Rockenhausen und Alsenz führt, stehen neben den verbleibenden Zügen der Linie RB 65 noch die Vlexx-Regional-Express-Züge zur Verfügung.

Der Grund für die Zugausfälle ist nach Angaben der DB Regio ein „außergewöhnlich hoher Schadstand bei Fahrzeugen“.

Informationen zu aktuellen Fahrtmöglichkeiten finden Reisende vor Fahrtantritt über die Reiseauskunft unter www.bahn.de oder in den Apps „DB Navigator“ und „DB Streckenagent“.