Die Vollsperrung der K70 zwischen Rüssingen und Biedesheim hat Auswirkungen auf den Linienbusverkehr. Noch bis Freitag, 12. Juni, entfällt auf sämtlichen Fahrten auf dem Linienweg Göllheim – Harxheim – Albisheim – Kirchheimbolanden die Haltestelle „Abzweig Rüssingen“. In Biedesheim fahren die Busse nur die Haltestelle „Biedesheim Ort/Turm“ an. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Da die Busse aufgrund der Straßensperrung eine Umleitung fahren, sei zudem mit Verspätungen zu rechnen.