Rüssingen / Biedesheim Das ändert sich bei den Linienbussen durch die Sperrung der K70
Die Vollsperrung der K70 zwischen Rüssingen und Biedesheim hat Auswirkungen auf den Linienbusverkehr. Noch bis Freitag, 12. Juni, entfällt auf sämtlichen Fahrten auf dem Linienweg Göllheim – Harxheim – Albisheim – Kirchheimbolanden die Haltestelle „Abzweig Rüssingen“. In Biedesheim fahren die Busse nur die Haltestelle „Biedesheim Ort/Turm“ an. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Da die Busse aufgrund der Straßensperrung eine Umleitung fahren, sei zudem mit Verspätungen zu rechnen.