Der TuS Dannenfels konnte in den vergangenen Wochen in der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord wichtige Punkte einfahren. Die Tabellenspitze rückt dadurch immer weiter zusammen. Der SV Imsbach hingegen steckt entgegen aller Erwartungen im Tabellenkeller fest – am nächsten Spieltag bekommt er es mit einem Schwergewicht der Liga zu tun.

Viktor Braun, Spielertrainer des TuS Dannenfels, klingt nicht 100-prozentig zufrieden, wenn er an die vergangene Begegnung zurückdenkt. Zu gerne hätte er mit seiner Truppe die Serie siegreicher