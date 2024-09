Auf gute Teamarbeit wird es in Dörrmoschel in den nächsten Jahren ankommen. Gerald Forsch wurde vom Gemeinderat zum neuen Ortsbürgermeister gewählt und freut sich auf die gemeinsame Arbeit mit dem Gremium. Der 62-Jährige war zuletzt bereits fünf Jahre Ratsmitglied und folgt nun auf Uwe Rainau, der mit Unterbrechungen 20 Jahre im Amt war und nun nicht mehr zum Rat gehört. Forsch will sich „offen für neue Ideen zeigen“ und viele Dinge gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern umsetzen.