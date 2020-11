Im Seniorenzentrum Wolffstift in Kirchheimbolanden ist bei einer weiteren Person aus Reihen des Personals eine Infektion festgestellt worden. Das hat am Montagnachmittag eine Sprecherin des Trägers, der Diakonissen Speyer, mitgeteilt.

Demnach sind nun 23 Bewohner sowie sechs Mitarbeitende betroffen. Man stehe weiterhin in enger Verbindung mit dem Gesundheitsamt. Das Besuchsverbot gelte selbstverständlich auch weiterhin. Die Einrichtungsleitung habe den Ereignissen Rechnung getragen, das Personal konzentriere sich auf die Versorgung der Bewohner. Verstärkung erhalte das Haus von Betreuungspersonal anderer Einrichtung der Diakonissen.

Im Haus Antonius in Göllheim sind nach Angaben des Gesundheitsamts am Montag bei der gesamten Belegschaft Abstriche vorgenommen worden. Wie berichtet, war ein Bewohner positiv getestet, die betroffene Station geschlossen worden. Bisher sind sowohl Bewohner als auch das Personal symptomfrei.

7-Tage-Inzidenz gesunken

Nach dem – auch durch den Ausbruch im Wolffstift bedingten – steilen Anstieg am Wochenende ist die 7-Tage-Inzidenz im Kreis vorerst zurückgegangen: von 196,5 am Sonntag auf 156,7 am Montag. Neun Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 hat das Gesundheitsamt registriert – damit ist die Anzahl der Fälle seit Pandemiebeginn auf 508 gestiegen. Zehn Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Vier Patienten werden stationär behandelt. 127 aktive Infektionen sind bekannt.

Die meisten davon entfallen auf die VG Kirchheimbolanden (48), gefolgt von der VG Eisenberg (25). Gerechnet auf 100.000 Einwohner liegt die Fallzahl im Donnersbergkreis bei 674. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz beträgt dieser Wert 797, deutschlandweit 962. Nichts geändert hat sich an der Liste der öffentlichen Einrichtungen, die neben den Seniorenheimen von einzelnen Corona-Fällen betroffen sind: die Grundschule Kirchheimbolanden und die Georg-von-Neumayer-Schule in Kirchheimbolanden, das Internat Weierhof, die IGS und die Grundschule Eisenberg, die protestantische Kita Eisenberg sowie die Kitas in Steinbach und Dreisen.