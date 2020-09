Die Anzahl der aktiven Infektionsfälle mit dem SARS-CoV-2-Virus im Donnersbergkreis ist erneut gestiegen – 21 Fälle sind aktuell bekannt. Das teilte das Gesundheitsamt des Kreises am Montag mit. Demnach entfallen 17 auf die Verbandsgemeinde Eisenberg, drei auf die VG Göllheim sowie ein Fall auf die VG Kirchheimbolanden. Vier Personen werden stationär behandelt, zwei dieser Patienten sind in kritischem Zustand. An der BBS Donnersbergkreis und der Gutenberg-Realschule plus sind zu den jeweils 2 Fällen nach dem bisherigen Abstrich der Kontaktpersonen keine weiteren hinzugekommen. Insgesamt haben sich 183 Personen infiziert, genesen sind 156, gestorben sechs.

Weil zwei Coronafälle an der Gutenbergschule in Göllheim aufgetreten sind, blieb die Schule am Montag ganz geschlossen. Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Nachmittag auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilte, ist die Schule ab Dienstag für die fünften Klassen wieder geöffnet. Für alle anderen Stufen findet Homeschooling statt. Abhängig von der Infektionslage ist es möglich, dass ab Mittwoch oder Donnerstag auch andere Stufen an die Schule zurückkommen können.