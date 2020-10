Aktuell sind im Landkreis 44 aktive Infektionsfälle bekannt, 16 davon in der Verbandsgemeinde Eisenberg, drei in der VG Göllheim, fünf in der VG Nordpfälzer Land und je zehn in den Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden und Winnweiler. Die 7-Tage-Inzidenz liegt weiterhin bei 49,1 und damit immer noch in der Gefahrenstufe „Orange“.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektionen liegt heute bei 259. Das sind fünf Neuinfektionen gegenüber gestern. Davon gelten 206 Personen als genesen. Neun Menschen sind mittlerweile im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben.

Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen im Donnersbergkreis – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – wie folgt dar: Donnersbergkreis: 344 Fälle pro 100.000 Einwohner; Rheinland-Pfalz: 451 Fälle pro 100.000 Einwohner; Deutschland: 578 Fälle pro 100.000 Einwohner. Die regionale Task Force, die gestern zusammengekommen war, hat keine Maßnahmen beschlossen, die über die Einschränkungen hinausgehen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben. Tiefergehende Einschnitte für den Donnersbergkreis sind derzeit nicht geplant. Sie wären nur dann sinnvoll, wenn es in unserem Landkreis zu einem besonderen, ganz konkreten Ausbruchsgeschehen käme, dem man gezielt entgegenwirken müsste