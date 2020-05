Bei Hochzeiten feiert man, dass zwei Menschen eine enge Verbindung eingehen, Mann und Frau werden, und so eine völlig neue Nähe schaffen. Doch Nähe ist in diesen Tagen etwas Schwieriges – auch beim Heiraten. Am Dienstag hat eine Freundin von mir standesamtlich geheiratet (die große kirchliche Feier wurde bereits um Monate verschoben). Schon im Vorhinein war klar, dass nur das Brautpaar und die zwei Trauzeugen – also war ich eine der Glücklichen – mit ins Standesamt durften.

Besondere Erinnerungen

Am Montag kam dann jedoch auch noch die Nachricht, dass wir alle Masken tragen müssen. Als auftragsbewusste Trauzeugin, habe ich dann noch schnell von meiner Mama zwei selbstgenähte weiße Masken bekommen und diese mit Mr. und Mrs. beschriftet – damit das Hochzeitsgefühl trotz Coronavorschriften bewahrt wird. Das Brautpaar hat es auch gerne angenommen. Und bei der Trauung selbst durften wir die Masken dann zum Glück doch wieder ausziehen. In diesen Zeiten zu heiraten, ist auf jeden Fall etwas Besonderes, und die Mr.-und-Mrs.-Masken werden sicher nicht so schnell in Vergessenheit geraten.