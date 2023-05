Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sah es am Montag nach etwas Entspannung aus bei der Corona-Entwicklung, so war der Dienstag wieder umso bitterer: Fünf weitere Todesfälle sind an diesem einen Tag hinzugekommen. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Landkreis im Zusammenhang mit Corona auf 28.

Zudem wurden 22 neue SARS-CoV-2-Infektionen registriert. Seit am 11. März 2020 der erste Infektionsfall im Donnersbergkreis bekannt wurde, ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen auf