Wegen Corona-Fällen sind die protestantische Kindertagesstätte in Rockenhausen, die Albert-Schweitzer-Kita in Göllheim sowie die Kita Steinbach vorerst geschlossen. In den drei Einrichtungen waren jeweils Erzieherinnen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden, hat das Gesundheitsamt in Kirchheimbolanden auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Die komplette Schließung sei notwendig gewesen, weil in den drei Kindergärten nach dem sogenannten offenen Konzept gearbeitet wird – das heißt, die Kinder werden nicht in festen Gruppen betreut. Somit sei nicht auszuschließen, dass alle in den Gebäuden anwesenden Personen Kontakt zu den infizierten Erzieherinnen hatten.

Auch zwei Schulen im Kreis sind momentan betroffen: Bestätigte Corona-Fälle gibt es in der 7. und 11. Jahrgangsstufe der IGS Eisenberg sowie in der 11. Jahrgangsstufe des Nordpfalzgymnasiums Kirchheimbolanden. Schüler und Lehrer, die direkten Kontakt zum jeweiligen „Indexfall“ hatten, sind 14 Tage in Quarantäne. Eine Corona-Infektion ist auch bei einer – allerdings nicht im Pflegebereich tätigen – Mitarbeiterin des Seniorenzentrums Wolffstift in Kirchheimbolanden festgestellt worden.