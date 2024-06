Was die Hitze in den Hirnen von manchen Zeitgenossen anrichten kann, hat man am Mittwoch vor dem Schwimmbad in Winnweiler gesehen. Dabei war es doch gar nicht mal so furchbar heiß!

Kommt er jetzt endlich? Und bleibt er auch? Oder war’s das schon wieder mit dem Sommer? Nach ein paar wenigen sehr warmen, schwülen Tagen, von wirklich heiß kann man ja eigentlich noch gar nicht sprechen, steht uns für kommende Woche schon wieder eine Abkühlung mit Wolken und Regen bevor. Na ja, immerhin ist die Vegetation bis in den Sommer hinein grün geblieben: Keine verdorrten Wiesen, keine verdurstenden Pflanzen, keine unmittelbare Waldbrandgefahr. Ist ja auch mal ganz nett kurz vor Hochsommerbeginn.

Doch trotz dieser wenigen Hitzetage haben die Temperaturen im vegetativen Nervensystem von einigen Bewohnern der Nord- und/oder Westpfalz offenbar schon so einige Kernschmelzen verursacht. Denn wie anders soll man sich die Vorgänge am vergangenen Mittwoch vor dem Freibad in Winnweiler erklären? – Dass man einen der bisher wenigen schönen Tage des Jahres unbedingt mal für einen Schwimmbadbesuch nutzen möchte, ist ja vollkommen verständlich. Überhaupt nicht verständlich ist dagegen, wenn man dann zu bequem ist, um ein paar Meter zu Fuß zum ersehnten Ziel zu gehen. Denn was geschah am Mittwoch? Auf der gesamten Länge des Bades war die L390 zugeparkt. Und zwar auf beiden Seiten, Stoßstange an Stoßstange. Andere Autofahrer kamen kaum noch durch die enge Gasse, und wenn, dann nur einzeln. Manch einer musste gar anhalten und gut 200 Meter zurücksetzen. Gar nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Rettungsfahrzeuge hier steckengeblieben wären.

Man müsste halt ein paar Schritte laufen

Man fragt sich wirklich, was den Leuten in einem solchen Fall durch den Kopf geht. Wahrscheinlich gar nicht viel: „Ich will ins Schwimmbad, und zwar sofort. Ich, ich, ich.“ Heutzutage ist das ja leider eine gängige Haltung. Denn natürlich verfügt die Einrichtung über einen recht großen Parkplatz mit 112 Stellplätzen. Und wenn der voll ist, gibt es weitere Parkmöglichkeiten ganz in der Nähe. Man müsste halt nur ein paar Schritte zu Fuß gehen. Bei Temperaturen von knapp unter 30 Grad, heißer war es nämlich nicht, ist so etwas nicht unzumutbar.

Es ist jedenfalls richtig, dass die Verbandsgemeinde Winnweiler, in deren Zuständigkeit das Schwimmbad fällt, künftig engmaschig kontrollieren und Verstöße konsequent ahnden will. Wozu übrigens auch Bußgelder gehören. Vielleicht hilft das ja, die Situation dann wieder zu entzerren. Denn wenn diese wenigen Sommertage mit vergleichsweise moderaten Temperaturen schon so an den Nerven mancher Mitmenschen zerren – nicht auszudenken, was uns dann blüht, wenn es mal RICHTIG heiß wird!