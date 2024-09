Nur ein Remis erreichten am Wochenende die Gastmannschaften in der Fußball-C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg. Ausschließlich Heimerfolge gab es in der Süd-Gruppe. Im Norden holte der TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II den einzigen Punkt in der Fremde. Dem FC Marnheim gelang in der Nord-Gruppe der vierte Sieg im vierten Spiel.

Gruppe Nord

FC Marnheim - SV Gundersweiler II 3:2. Der Tabellenführer aus Marnheim, noch ohne Punktverlust, möchte seine Serie bestätigen. Bestätigt wurden die Ambitionen durch den Führungstreffer von Ronny Balz (21.). Philip Fingerhut (44.) antwortete aber kurz vor der Pause und markierte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach der Pause legte Philip Fingerhut (56.) noch einen Treffer drauf und drehte die Partie im Alleingang. Der drohende Punktverlust ließ den FC aber kalt, nur vier Minuten später glich man durch Calvin Zöll schon wieder aus. Während die Partie schon auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, zeigte der Tabellenführer, wieso er ganz weit oben steht. Kurz vor Ende ist es erneut Calvin Zöll (90.), der den umjubelten Siegtreffer erzielt und somit die weiter lupenreine Bilanz aufrecht erhält.

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II - FV Kriegsfeld 2:0. Ein Mittelfeld-Duell gab es in Münchweiler zu sehen. Die Gastgeber starteten stark und erzielten früh in der Partie den Führungstreffer in Person von Willi Sautner (7.). Nur kurze Zeit später schnürte besagter Willi Sautner (25.) seinen Doppelpack, erhöhte auf 2:0. Danach passierte nicht mehr viel in der Partie, die Heimelf ließ nichts anbrennen und brachte die Führung souverän ins Ziel. Damit war wenigstens ein Kerwesieg in Münchweiler besiegelt. Der Ersten Mannschaft sollte dies später nicht gelingen.

SG Stetten/Gauersheim II - SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II 7:0. Die Gastgeber haben in der laufenden Saison vor allem Eines-torreiche Spiele. Auch hier bestätigte dich dies nach bereits 22 Spielminuten. Patrick Hartmann (10.) und Jens Neurohr (20., 22.) brachten die Heimelf in Hälfte eins früh auf Kurs. In der zweiten Halbzeit legte man noch eine Schippe drauf und belohnte sich erneut durch Neurohr (50., 70.), der somit seinen Viererpack vollendete, Yannis Guthy (55.) und Patrick Hartmann (60.), der seinen Doppelpack bejubeln durfte. Die Zweitvertretung von Stetten/Gauersheim bleibt somit das Team mit dem torreichsten Spielen, Die Gäste müssen weiter auf ihren ersten Punktgewinn warten.

TSG Zellertal II - SG Münsterappel/Gerbach/Niederhausen II 2:0. Beide Teams wollen den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Die Gäste sind bis hierhin noch ohne Punktverlust, Zellertal musste bereits eine Niederlage hinnehmen. Lange sah man eine ausgeglichene Partie, zur Halbzeit stand es 0:0. Dann fuhr Zellertal aber einen Gang hoch und erzielte zu Beginn der zweiten Hälfte den Führungstreffer durch Lucas Angst (53.). Die Gästeelf wollte den Punktverlust natürlich verhindern, Dominik Schreiner (84.) hatte aber was dagegen und erzielte kurz vor Ende den Siegtreffer für die Heimmannschaft. Somit müssen die Gäste das erste mal Punkte abgeben und werden von Zellertal überholt.

SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II - TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II 2:2. Beide Teams waren solide in die Saison gestartet. Der TuS zeigte zu Beginn aber mehr Ambitionen, ging durch Silas Weber in Führung (34.) und setzte damit direkt den Pausenstand. Für die Gäste ging es gut weiter, in der 59. Spielminute erhöhte man durch Pascale Simon auf 2:0. Die Heimelf steckte aber nicht auf und bündelte noch mal alle Kräfte. Per Doppelschlag in den letzten zehn Minuten der Partie durch Nicola Iovannitti (80.) und Ulrich Toujiona (87.) erkämpfte man sich noch ein Unentschieden und wendete die erste Saisonniederlage ab.

FC Shqiponja Kaiserslautern - SSV Dreisen 4:3. Eine wilde Partie lieferten sich die beiden Teams im ersten „Kellerduell“ der Saison. Dreisen ging in Minute vier durch Sascha Deffner in Führung, ehe durch ein Eigentor der Augleich fiel. Das korrigierte Sascha Deffner (17.) schnell wieder und erzielte die erneute Führung. Daraufhin schlug die Stunde von Liridon Spahija. Mit einem Doppelschlag (20., 25.) drehte er noch in der ersten Halbzeit im Alleingang die Partie , nach der Pause setzte er noch ein Tor drauf und schnürte den Dreierpack (58.). Jens Gemünd (90.) konnte zwar noch den Anschluss erzielen, zu mehr reichte es aber nicht. Somit punktete die zweite Mannschaft von Shqiponja erstmalig in dieser Saison, der SSV Dreisen hingegen muss weiter auf die ersten Punkte warten.

Gruppe Süd

SV Katzweiler III - SV Morlautern II 2:1. Nach einem torlosen ersten Durchgang gingen die Gäste durch den Treffer von Marvin Buhl in der 47. Spielminute in Führung. Nachdem Manuel Weissmann der Ausgleich für die Hausherren gelang (64.), gestaltete sich die Partie in der Schlussphase offen. Den Lucky Punch setzte die Zweitvertretung des SV Katzweiler durch den verwandelten Strafstoß von Manuel Weissmann zum 2:1-Heimerfolg (90.+4).

SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II - SG Siegelbach/Erfenbach II 4:1. Kurz vor dem Gang in die Kabine netzte Andre Maue zur Führung der Heimelf (40.). Zu Beginn der zweiten Spielhälfte legten Christopher Buhl (51.) und Jan Hennig (55.) weitere Treffer nach, ehe Fabian Heberger die Gäste auf die Anzeigetafel bringen konnte (69.). Den Schlusspunkt setzte Martin Schellhammer in der 90. Minute zum 4:1-Heimerfolg.

NMB Mehlingen-Baalborn II - VfL Kaiserslautern II 4:1. Auf die Führung des Heimteams, zu der Ali Aboudeif nach 16 Minuten traf, antwortete Darko Zecevic mit einem verwandelten Elfmeter für den Gast (21.). Eric Forster traf zur erneuten Führung der Hausherren (34.). Nach dem Seitenwechsel legte Ali Aboudeif zwei weitere Treffer nach (47., 70.), wodurch die Reserve des NMB den 4:1-Erfolg einfuhr.

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - FSV Kaiserslautern 4:2. Die SG stellte bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Heimsieg. So trafen Hendrik Schuck (5.), Lennart Zipp per Strafstoß (15.) und Daniel Kettenring (37.) zur 3:0-Pausenführung. Nach Wiederanpfiff legte erneut Daniel Kettenring den vierten Treffer nach (54.). Danach kamen die Gäste durch die Treffer von Doinel Branda (60.) und Ruben Braga (81./Elfmeter) bis auf zwei Tore heran. Es blieb letztlich jedoch beim 4:2-Erfolg der Gastgeber.

SV Enkenbach - SG Eintracht Kaiserslautern II 0:3. Der Gast entschied die Begegnung bereits im ersten Durchgang zu seinen Gunsten. Micky Hartmann (8.) und Hector Sandler (33., 38.) trafen zur 3:0-Führung beziehungsweise damit gleichzeitig zum späteren Endstand. Denn vom SV Enkenbach war auch in Hälfte zwei kein wirkliches Aufbäumen mehr feststellbar.

TDSV Kaiserslautern II - SV Mölschbach II 7:3. In einer torreichen und unterhaltsamen Begegnung siegte die Zweitvertretung des TDSV Kaiserslautern am Ende deutlich wie verdient mit 7:3.