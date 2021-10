Im Landkreis wird es vorerst keine Busfahrerstreiks geben. Das teilt Marc Hein vom Busunternehmen Reisedienst Krauss & Wolff, das die Linienbusse im Kreis betreibt, mit. „Wir rechnen nicht damit“, sagt Hein. Es gebe keine Anzeichen für einen Streik. Am Mittwochmorgen, ab 9 Uhr, legten die Busfahrer in Teilen in der Pfalz unangekündigt ihre Arbeit nieder. Der Streik soll bis Schichtende am Mittwochabend andauern. Weitere Warnstreiks sind für Freitag angekündigt.