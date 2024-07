Er hat die Kommunalpolitik in der Nord- und Westpfalz geprägt wie kaum ein anderer und setzte Zeichen als Verkehrs- und Digitalexperte im Bundestag. Nun wurde der langjährige SPD-Politiker Gustav Herzog mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Man sieht ihn gelegentlich noch in Berlin, wenn er „ein paar Termine“ hat, wie er sagt. Gustav Herzogs Expertise ist in der Hauptstadt weiterhin gefragt, zum Beispiel in einem Sachverständigenrat