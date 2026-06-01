In Breunigweiler ist das neue Feuerwehrgerätehaus offiziell eingeweiht worden. Der Holzbau gilt als Modellprojekt für Rheinland-Pfalz.

Mit einer Feier ist am Wochenende das neue Feuerwehrgerätehaus in Breunigweiler seiner Bestimmung übergeben worden. Es ist das zweite Gebäude in Holzbauweise, das in der Verbandsgemeinde Winnweiler in Dienst gestellt wurde. Jenes in Steinbach war im März seiner Bestimmung übergeben worden. Das Gerätehaus in Börrstadt folgt im August.

Trotz wechselhaften Wetters nutzten viele Feuerwehrangehörige aus der Region und zahlreiche Besucher die Gelegenheit, das moderne Breunigweilerer Gebäude zu besichtigen. Es besitzt Modellcharakter für Rheinland-Pfalz. „Mit dem modularen Baukastenprinzip in Holz wurde hier eine innovative Lösung entwickelt, die bundesweit Beachtung findet“, betonte Rudolf Jacob, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler. Mit dem zweiten nahezu baugleichen Gerätehaus werde ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft gesetzt und das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrkräfte sichtbar gewürdigt. Jacob kündigte zudem an, dass die Feuerwehr Breunigweiler in wenigen Monaten ein neues Fahrzeug mit eigenem Löschwasservorrat erhalten werde.

Die Kosten des Neubaus belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro. Das Umweltministerium fördert das Vorhaben mit 150.000 Euro, weitere 130.000 Euro stammen aus Mitteln der Brandschutzsteuer des Landes. Aus Sicht des Wehrleiters der Verbandsgemeinde, Christian Füllert, bietet der Neubau optimale Voraussetzungen: Das Gerätehaus sei nicht nur zentraler Treffpunkt, sondern ermögliche durch moderne Rahmenbedingungen auch eine hervorragende Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte. Zu den Gratulanten zählten auch Vertreter der Kirchen, die die Bedeutung der Investition für die Sicherheit der Bevölkerung hervorhoben.