Der Breitbandausbau in der Gemeinde war Thema der Gemeinderatssitzung unter der Leitung der ersten Beigeordneten Karin Cramme-Renner. Es geht voran, aber es gibt auch Kritik.

Die Bürgersteige seien nach den Erdarbeiten für den Breitbandausbau nicht ordnungsgemäß wieder verschlossen worden. Das wurde in der Einwohnerfragestunde der Ratssitzung von Bürgern moniert. Betroffen seien die Straße „Am Sonnenberg“ sowie Bereiche der Steigerstraße. Es zeigten sich bereits Absenkungen. Dieser Kritik will die Gemeinde nachgehen.

Ampel soll Verkehr regeln

Aktuell, so Cramme-Renner, werden noch Bauarbeiten für die Breitbandversorgung in der Bergstraße durchgeführt, die aber bald abgeschlossen sein sollen. Im Bereich der Bahnhofstraße sei geplant, den Breitbandausbau bis zum Bahnübergang auszuführen. Für den Bereich hinter dem Bahnübergang warte man noch auf eine Rückmeldung seitens der Deutschen Bahn. Die Gemeinde will aber an einer Lösung auch für diese Haushalte hinter dem Bahnübergang in Richtung Neubau suchen, so die erste Ortsbeigeordnete.

In Steingruben will die bauausführende Firma Krämer die Arbeiten noch im März wieder aufnehmen und die restlichen Arbeiten in der Brückenstraße und der Alsenzstraße bis Ende des Monats abschließen. Die Breitbandkabel werden alle im Bereich der Bürgersteige verlegt. Im Bereich der Alsenzstraße wird zur Verkehrsregelung eine Ampel eingesetzt.