Das Haus der Jugend in der Marnheimer Straße ist Geschichte. Nun geht es um die Frage, ob überhaupt ein Ersatz gesucht werden soll. Der Stadtvorstand plädiert dafür, die Jugendarbeit raus auf die Straßen zu bringen.

Ende April wurde entrümpelt – sämtliche Möbelstücke und alles andere, was sich noch so fand, wurden abtransportiert aus dem Gebäude in der Marnheimer Straße,