Auch vier Wochen nach dem Großbrand in einer Breunigweilerer Autowerkstatt ist die Brandursache weiterhin unklar. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ hat das Polizeipräsidium Westpfalz am Mittwoch mitgeteilt, dass die Ermittlungen noch andauerten und es keine neuen Erkenntnisse gebe. Sobald Ergebnisse vorlägen, die für die Öffentlichkeit von Bedeutung seien, werde die Staatsanwaltschaft darüber informieren. Bei dem Brand am 11. April waren eine Autowerkstatt und mehrere Fahrzeuge völlig zerstört worden. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr hatte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden können. Nach damaliger Schätzung der Feuerwehr ist ein Sachschaden in mittlerer sechsstelliger Höhe entstanden.