Der Saisonauftakt der Radballer vom RV Bolanden ist – zumindest teilweise – geglückt. Spontan neu formiert trat das Duo in Reichenbach an der Fils (Baden-Württemberg) zum Viererspieltag der Zweiten Bundesliga Mitte an.

Da Patrick Mergel verletzungsbedingt nicht dabei sein konnte, kam Noah Gehrhardt zu seinem Zweitliga-Debüt an der Seite von Peter Sziedat, der in den vergangenen Monaten nur wenig trainieren konnte.

Im ersten Spiel gegen Reichenbach II wurden die Trainingsdefizite von Sziedat als Torsteher und Gerhardts Respekt vor dieser Spielklasse deutlich. Die Partie ging mit 0:7 verloren. Schon in der zweiten Partie gegen Darmstadt war dann eine klare Steigerung zu erkennen. Die Bolandener wurden ruhiger und sicherer in ihren Aktionen. Mehr als der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Sziedat war aber nicht drin (1:5). Gegen Reichenbach I kam das Bolandener Duo gut ins Spiel. Zur Pause stand es 2:3. Doch am Ende war es eine erneute Niederlage (3:8) für den RVB. Es kam somit alles auf das letzte Spiel gegen Kemnat II an. Von Anfang an war das RVB-Duo wach und bissig in der Abwehr und sicherte sich so ein 7:5-Erfolgserlebnis.

„Diese drei Punkte waren wirklich wichtig“, fasste Sziedat zusammen. „Somit halten wir den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze.“ Bolanden steht nach dem ersten Spieltag auf Platz elf von 14 Mannschaften. Der nächste Spieltag findet am 29. Januar in Kassel-Nordshausen statt.