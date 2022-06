Mit einer zweitägigen Aktion beteiligt sich der Imkerverein Donnersberg am kommenden Wochenende am bundesweiten Tag der Imkerei.

Am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Juli, ist der im Vorjahr eingeweihte Keltenwald-Bienenlehrpfad bei Steinbach geöffnet. Auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Gelände erwartet die Besucherinnen und Besucher viel Wissenswertes über das Leben der Honigbiene – bis hin zur Antwort auf die Frage, was diese sich wirklich wünscht. Daneben gibt es neuerdings auch Spannendes über Hornissen und Wespen zu erfahren. Ein Imker informiert am Samstag aus erster Hand, Schautafeln und QR-Codes ermöglichen tiefere Einblicke.

Der Pfad lädt zum Verweilen, Lernen, aber auch zum Entspannen ein. Er liegt an dem Feldweg in Verlängerung der Hahnweiler Straße Richtung Steinbacher Weiher, nach etwa 600 Meter befindet sich der Eingang auf der rechten Seite. Parkmöglichkeiten sind in Steinbach unter anderem an der ehemaligen Jugendherberge oder am Sportplatz vorhanden. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.bienenlehrpfad.imkerverein-donnersberg.de.