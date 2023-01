Jede Menge Athletik und sehr viel Eleganz zeigten die Kunstradfahrerinnen des RV Bolanden am Sonntagmorgen bei den Bezirksmeisterschaften der Nordpfalz in der eigenen Halle. Rund 50 Zuschauer sahen ansprechende Auftritte der jungen Athletinnen.

Bereits vor Wettkampfbeginn war klar: Eine Meisterin aus Bolanden würde es in jeder Altersklasse geben. Der Grund: Nur der RV stellte Starterinnen für die Bezirksmeisterschaften. „Leider gibt es in unserem Bezirk Nordpfalz keinen anderen Verein mehr. Der RV Kerzenheim hatte mal eine Kunstradabteilung. Aber da ist nichts mehr“, sagte Trainerin Evi Gehrhardt. „In der Vorderpfalz sieht es ein bisschen anders aus. Mit Speyer oder Böhl-Iggelheim und Oggersheim gibt es da mehrere Kunstradabteilungen“, ergänzte sie. Die Vereine aus der Vorderpfalz absolvierten ihre Meisterschaften am Sonntagmittag, auch in Bolanden. „In zwei Wochen sind wir dann bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften alle zusammen“, erklärte Gehrhardt. „Dass die Mädchen ohne Konkurrenz aus anderen Klubs fahren, ist wirklich kein Problem und auch zweitrangig“, führte sie aus.

Die Mädchen und auch Jungs des RVB kommen nicht nur aus Bolanden, sondern auch aus der näheren Umgebung. „Nachwuchsprobleme in Bolanden haben wir nicht. Es kommen wieder Kinder nach“, sagte Gehrhardt. So hat Lea Baum mit acht Jahren mit dem Kunstradfahren angefangen. Heute ist die Bischheimerin 15 und war vor dem Wettkampf am Sonntag sehr nervös. Der Grund: „Vor vier Jahren habe ich eine Pause eingelegt. Aber als ich 2022 bei den damaligen Bezirksmeisterschaften zugeschaut habe, habe ich wieder richtig Lust aufs Kunstradfahren bekommen.“ Der Start am Sonntag war ihr erster seit fünf Jahren. „Ich bin vollauf zufrieden, das, was ich fahren wollte, habe ich geschafft. Darauf kann man wieder aufbauen“, befand Baum.

Applaus vom Publikum

Fünf Minuten hatten die Starterinnen Zeit, das Kampfgericht zu überzeugen. Die Kunstradfahrerinnen mussten verschiedene Übungen zeigen. Baum, die in der Altersklasse Juniorinnen U19 fuhr, zeigte ganz viel Akrobatik. Bei ruhiger und manchmal auch schneller Musik passte die Choreographie und die Bischheimerin meisterte die Schwierigkeitsgrade.

Zuvor hatten die U13-Fahrerinnen den Tag eröffnet. Klara Schlimmer belegte Rang eins. Teamkollegin Eliana Lenhard wurde Zweite. Bei den U11-Starterinnen waren es fünf Bolandener Eigengewächse, die um den Titel kämpften. Jasmin Haas gewann vor Fiona Molter und Lilli Geißler. Bei den Schülerinnen U15 siegte Emma Lickes vor Juliana Butz. Emma schaute nachher zu, wie ihre Mutter Sabine Lickes, die als einzige aktive Frau startete, grazil zum Bezirksmeistertitel fuhr. Der Applaus war auch ihr vom Publikum in der Halle sicher.