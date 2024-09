Nach acht Spieltagen steht die SG Rockenhausen/Dörnbach in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz an der Tabellenspitze. Am Sonntag, 15 Uhr, steht für den überraschenden Spitzenreiter eine harte Auswärtsaufgabe an.

„Dass wir nach fast einem Drittel der Saison dort ganz oben stehen, fühlt sich gut an. Auch wenn wir damit sicherlich nicht gerechnet haben“,