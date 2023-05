Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Bezirksliga Westpfalz Nord geht der Kampf um die Qualifikationsplätze für die Meisterrunde in die heiße Phase. Die SG Rockenhausen/Dörnbach ist zuletzt auf den siebten Rang abgerutscht. Am Samstag hat das Team von Trainer Valon Lukaj ein ganz wichtiges Spiel.

„Punktetechnisch lief es in den vergangenen fünf Wochen gar nicht gut. Wir haben uns das natürlich ganz anders vorgestellt“, sagt Valon Lukaj und betont: „Es ist aber