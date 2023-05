In der Bezirksliga Westpfalz benötigt die SG Rockenhausen/Dörnbach noch einen Punkt, um ganz sicher den Abstieg zu vermeiden.

Die SG liegt in der Tabelle der Abstiegsrunde mit 35 Punkten auf dem vierten Rang. Der Tabellenfünfte FV Weilerbach steht bei 32 Punkten. Verliert Rockenhausen/Dörnbach am Sonntag, 16 Uhr, beim Zweiten SV Battweiler, der ja schon den Klassenverbleib sicher hat, könnte der SG noch ein Entscheidungsspiel drohen, falls auch wirklich sechs Mannschaften aus der Bezirksliga in die A-Klasse absteigen müssen.

„Wir wollen gegen Battweiler wieder ein gutes Spiel machen und gehen zuversichtlich in die abschließende Partie der Abstiegsrunde“, sagt Fabian Schmitt, der bislang 14 Treffer in der zweiten Saisonhälfte für die Donnersberger erzielt hat. In Battweiler sind die SG-Akteure allerdings nur Außenseiter.

Hinspiel 0:5 verloren

Das Hinspiel verlor das Team von Coach Valon Lukaj deutlich mit 0:5. Damals fehlten der SG aber wichtige Leistungsträger, wie eben Schmitt. Der Goalgetter schätzt den nächsten Gegner schon als sehr stark ein. „Der SV Battweiler hat mit Spielertrainer Daniel Lenhard einen ganz erfahrenen Mann in der Zentrale, vorne einen guten Spieler mit Joshua Best, wir haben aber zuletzt gegen die damals ebenfalls favorisierte TSG Trippstadt eine gute Leistung gezeigt, das Spiel ja mit 3:1 gewonnen“, sagt der Angreifer. „Außerdem hat der FV Weilerbach auch noch eine schwere Aufgabe vor sich. Die spielen ja bei der SG Oberarnbach, die auch noch auf den Ligaverbleib hofft. Denn wenn nur fünf Teams absteigen, dann kann Oberarnbach den FV Weilerbach mit einem Sieg am Sonntag überholen und bliebe in der Bezirksliga.“

Einen Neuzugang für die nächste Saison hat die SG Rockenhausen/Dörnbach übrigens schon. Jonas Dietz, der in der aktuellen Saison beim Mainzer B-Klasse-Vertreter SV Bretzenheim 40 Tore erzielt hat und das Team somit praktisch mit zur Meisterschaft schoss, kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Dietz gilt als Rockenhausener Eigengewächs.

Fernduell in der Aufstiegsrunde

Während in der Abstiegsrunde also noch Entscheidungen anstehen, geht es für die Donnersberger Klubs in der Aufstiegsrunde um nicht mehr viel. Sowohl der SV Kirchheimbolanden und die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg haben mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun. Beide liefern sich aber noch ein Fernduell, wer denn die Donnersberger Nummer eins in der Bezirksliga ist. Kirchheimbolanden liegt mit 48 Punkten auf Rang fünf. Die SG hat 46 Zähler und ist Sechster. Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg muss am Sonntag, 16 Uhr, beim FC Fehrbach antreten.