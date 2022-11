Passend zum Wetter, das sich zunehmend winterlicher zeigt, lädt die Stadt Rockenhausen zu ihrem jährlichen Weihnachtsmarkt in die Nordpfalzmetropole. Am ersten Adventswochenende gibt es, eingerahmt in die beschauliche Altstadtkulisse, einen Ausblick auf „märchenhafte Weihnachten“.

Eröffnet wird der dreitägige Markt am Freitag, 25. November, um 17 Uhr traditionell durch Stadtbürgermeister Michael Vettermann. Im Anschluss stimmen die Bläserklassen der IGS Rockenhausen und der Gesangsverein Rockenhausen mit weihnachtlichen Klängen auch musikalisch auf die Adventszeit ein. Veranstaltungsort ist erneut der Marktplatz mit einer bunten Vielfalt an Buden und einem Angebot weihnachtlicher Handwerkskunst. Die Standbetreiber laden – als stimmungsvolles Kontrastprogramm zu manch anonymen Onlinekauf – zu einem realen Adventseinkaufserlebnis.

Advents- und Weihnachtsfloristik wird auf dem Markt angeboten – wer also in diesem Jahr spät dran ist, für den gibt es die Möglichkeit zum Adventskranzkauf kurz vor Schluss. Stimmungsvoll auch der Verkauf von Teelichthaltern, Motivlaternen und Schutzengeln. Die Rockenhausener Zoar-Werkstätten haben Deko aus Holz und Ton gefertigt. Und natürlich ist auch für die Verköstigung auf dem Markt gesorgt: etwa mit Crêpes und selbstgebackenen Plätzchen für Naschkatzen, mit deftiger Kulinarik an der Grill- und Wurstbude.

Nikolaus reist in Begleitung an

Das Rahmenprogramm am Samstag und Sonntag hat auch eine „tierische Weihnacht“ im Gepäck: Für alle Familien reist der Nikolaus in Begleitung seines Rentieres Nemo und seiner Engel nach Rockenhausen. An beiden Wochenendtagen jeweils um 16 Uhr begrüßen sie die großen und kleinen Gäste, auch Einhörner dürfen nicht fehlen. Die VTR-Tanzmäuse stimmen am Samstag ab 15 Uhr mit einer farbenfrohen Darbietung als fantasievolle Fabelwesen auf die Vorweihnachtszeit ein.

Der Samstag geht musikalisch weiter: Nach dem Auftritt des Jugendorchesters der Gesangsvereinskapelle trifft ab Uhr 19 bei der Gruppe „Acoustic Fight“ weltliche Musik mit einer Mischung aus Rock, Pop und Reggae auf weihnachtliche Klänge. Am Sonntag findet zum Abschluss auf dem Marktgelände ein Offenes Weihnachtssingen statt, eine Premiere im diesjährigen Marktprogramm.

Am Adventssonntag lockt märchenhaftes Erzähltheater zum Lauschen und Staunen. Um 15 Uhr wird zu einer 45-minütigen Familienvorstellung von „Stille Weihnacht“ mit Musik und Humor eingeladen.

Märchenkino im Zirkus-Pepperoni-Haus

Verwunschenes erwartet die kleinen Besucher auch im Märchenkino, das am Samstag und Sonntag stattfindet. Erstmals wird dies nicht mehr in einem Märchenzelt, sondern im Zirkushaus Pepperoni veranstaltet. Auf dem Programm steht eine Mischung aus alten Märchen und Kinofilmen. Welche dies genau sein werden, wird an beiden Tagen zu den Vorführzeiten ab 16.30 Uhr am Eingang ausgehängt. Der Zugang zum Kino ist nur durch den hinteren Seiteneingang des Zirkushauses am Mühlweg-Parkplatz möglich. Alle Filme sind ohne Altersbeschränkung, der Eintritt frei.

Auch die Museen der Stadt sind am Adventswochenende geöffnet. Im „Museum für Kunst“ werden ausgewählte Arbeiten des in diesem Jahr erneut vergebenen Kahnweiler-Preises zu sehen sein. Die offizielle Preisverleihung und gleichzeitige Vernissage finden am Sonntag um 11 Uhr statt.

Info

Öffnungszeiten des Marktes: Freitag 17 bis 22 Uhr, Samstag 14 bis 22 Uhr, Sonntag 13 bis 20 Uhr