Die Jury hat entschieden: Der von der Stadt Rockenhausen ausgelobte Kahnweiler-Preis geht in diesem Jahr an Marlen Tennigkeit aus Halle an der Saale. Die experimentierfreudige Künstlerin beschäftigt sich mit einer besonderen Technik.

Die 36-jährige Marlen Tennigkeit aus Halle an der Saale erhält den Kahnweiler-Preis der Stadt Rockenhausen. Drei Arbeiten hat sie eingereicht. Ihr Gewinnerwerk trägt den Titel „TR.5.6“, eine Arbeit, die Siebdruck mit Graphitzeichnung kombiniert. Über einen längeren Zeitraum hat die Künstlerin sich einem Experiment hingegeben und diese Technik für sich entwickelt. Tennigkeit arbeitet dabei mit Graphitpulver. „Das wird sehr malerisch aufgetragen“, erklärt die Künstlerin, die ursprünglich aus dem Landkreis Osnabrück kommt. Sie beginne mit einem Siebdruck und trage das Pulver dann in mehreren Schichten auf. „Dadurch entsteht eine besondere räumliche Tiefe.“

Über die Auszeichnung freut sich die 36-Jährige sehr. „Tatsächlich habe ich auf den letzten Ausstellungen schon die Erfahrung gemacht, dass viele Leute von diesen Zeichnungen ziemlich fasziniert sind“, sagt sie. Der Anruf, mit dem ihr die frohe Botschaft überbracht wurde, habe sie dennoch überrascht.

Zunächst am Theater

Marlen Tennigkeit hat beim WDR in Köln eine Ausbildung zur Bühnenplastikerin gemacht und danach am Theater einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet. „Irgendwie hatte ich aber schon immer den Wunsch, Bildende Kunst zu studieren“, sagt sie. Diesen Wunsch hat sie sich erfüllt, auch wenn sie ihren Job dafür hinter sich lassen musste. In diesem Jahr hat sie mit dem Diplom Bildende Kunst abgeschlossen. Aktuell ist sie mit einem Meisterschülerstudium beschäftigt.

„Wir waren uns allesamt einig, wer dieses Jahr den Preis bekommen soll“, sagt Jurorin Ines Kelly. Es habe kein Jurymitglied gegeben, das da nicht mitgegangen sei. Kelly, Kuratorin am Saarlandmuseum, spricht von rund 800 Einsendungen. Davon hatte die Jury zunächst rund 80 in eine engere Auswahl genommen. Am Montag fiel dann die Entscheidung. „Eine der Qualitäten des Siegerwerks von Frau Tennigkeit ist die Vielschichtigkeit“, sagt Kelly. „Wenn man sich damit auseinandersetzt, kommt man auf ganz viele verschiedene Ideen.“ Außerdem merke man der Größe des Werks – etwa 1,80 mal 1,50 Meter – an, dass die Künstlerin in anderen Dimensionen denke, passend zu ihrem einstigen Beruf als Bühnenplastikerin. „Sie hat Mut bewiesen“, sagt Kelly. „Bei solchen Techniken sind so große Formate nämlich eher ungewöhnlich.“

Preisverleihung am 27. November

Die Preisverleihung ist am Sonntag, 27. November, 11 Uhr, im Museum für Kunst in Rockenhausen. Dort ist danach auch die Sonderausstellung zu sehen, an der 40 Künstler, die Werke für den Kahnweiler-Preis eingereicht haben, beteiligt sind. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Zuletzt wurde er 2019 verliehen. Benannt ist er nach dem Kunsthistoriker und Galeristen Daniel-Henry Kahnweiler, dessen Vorfahren in Rockenhausen lebten.