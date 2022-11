Am frühen Freitagmorgen, 25. November, gegen 6.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer einen in der Alsenzstraße in Dielkirchen geparkten Transporter. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um eine Zugmaschine samt Anhänger handeln. Auf dem Anhänger soll ein Minibagger transportiert worden sein. Die Polizei in Rockenhausen bittet um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.