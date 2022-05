Das Bushaltestellenschild an der Straße „Am Kindergarten“ wurde am vergangenen Montag gegen 12 Uhr beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, sei vermutlich ein Lastwagen beim Rangieren an das Schild gestoßen. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Person oder dem Fahrzeug, die mit dem Unfall in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.