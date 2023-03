Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass seine Wiederwahl alles andere als ein Selbstläufer werden würde, das war Steffen Antweiler bewusst. Von kalten Fingern am Sonntagnachmittag berichtet der alte und neue Bürgermeister der VG Göllheim. Und so sehr er und Simone Rühl-Pfeiffer sich gegenseitig einen fairen Wahlkampf bescheinigen – eine kleine Spitze in Richtung der Partei seiner Herausforderin kann er sich nicht verkneifen.

Keine miese Stimmung bei der Herausforderin nach der knappen Wahlniederlage: Simone Rühl-Pfeiffer ist mit ihrem Resultat zufrieden – wenngleich sie natürlich mit dem Ziel