In der Nacht auf Donnerstag war ein Wohnhaus in der Straße „Am Grumberg“ Ziel von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster auf, drangen so in Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Entwendet wurden mehrere Schmuckgegenstände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.