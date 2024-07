Vom 23. bis 27. Juli wird der Schlossgarten zum Mittelpunkt für vielfältige Kreativität. Die Lebenshilfe Westpfalz lädt wieder zu ihrer Workshop-Woche „Begegnung in der Kunst“ ein. Höhepunkt wird der Festivaltag am 27. Juli sein. Ferner lockt ein unterhaltsames Rahmen- und Mitmachprogramm.

Die Veranstaltung steht diesmal unter dem Motto „Ganz schön alt und jung geblieben“ – mit Betonung auf den Worten schön und jung. „Wir sind jetzt im 18. Jahr, der 17. Veranstaltung und der 16. Workshop-Woche“, verkündet Organisator Andreas Kolb erfreut. Mit der Wahl des Mottos wolle sich die Lebenshilfe auch beim Stadtjubiläum „1250 Jahre Kibo“ einbringen. „Wir wollten damit das Thema Alter – und was bedeutet eigentlich jung oder alt? – greifbar machen. Und das dann in Kunstform auszudrücken“, sagt Kolb.

Vielleicht Startschuss für Wanderausstellung

Die Kreativ-Workshops, die vom 23. bis 26. Juli in den Arbeitszelten im Schlosspark stattfinden, widmen sich größtenteils „Collagen im weitesten Sinn“, wie Kolb erklärt. Dafür stünden 20 doppelseitig nutzbare Stellwände zur Verfügung. Für diese habe Fotograf Thomas Stepan eigens aus seinem Archiv 40 Fotos mit Bezug zu Kirchheimbolanden ausgewählt.

Die Fotos sollen den Mitwirkenden als Denkanstoß und Hintergrundmotiv dienen: „Die Teilnehmer können dann entscheiden, wovon sie angesprochen werden“, erklärt Kolb die Idee hinter dem Konzept. Auf diese Weise könnten Collagen oder kleine Tafeln entstehen. Mit Gips könne zusätzlich im dreidimensionalen Bereich gearbeitet und frei modelliert werden. „Alles ist geeignet, was wir zu dem Thema am Ende auf die Wände aufbringen können.“ Die fertigen Stellwände könnten womöglich später sogar als Wanderausstellung genutzt werden, sagt Kolb.

„Danza Mobile“ und „tanz_bar Bremen“ mit dabei

Die vielen positiven Erfahrungen aus den vergangenen „Begegnungen in der Kunst“ beflügelten: „Wir können auf etliche Angebote zurückblicken, es hat sich alles gelohnt. Wir wussten ja nie, was am Ende der Woche dabei herauskommen wird“, schildert der Veranstaltungsleiter. „Das war im Nachhinein auch gut so. Es war immer so, dass alle mit Spaß und Erfolg rausgegangen sind“, stellt er zufrieden fest. In der Vergangenheit hätten die Workshops im Schnitt 80 bis 100 Teilnehmer angelockt.

Beim Abschlusstag am Samstag, 27. Juli, werden nicht nur die Workshop-Ergebnisse präsentiert. Auch in diesem Jahr haben sich laut Kolb wieder zahlreiche Unterstützer und Mitwirkende für das Festival angemeldet. Mit Parkbespielungen, Konzerten, Tanz und Theater soll am Nachmittag und Abend gemeinsam gefeiert werden. Mit dabei sind die Tanzgruppen „Danza Mobile“ und „Vero Cendoya“. Die „tanz_bar Bremen“ tritt mit einer Laubbläser-Performance auf. Am Abend werden erneut „The Beez“ aus Berlin mit einem Livekonzert auf der Bühne zu erleben sein. Ebenso mit von der Partie: das Klappmaul-Theater, Shmaltz und Rasha. Der Rockenhausener Zirkus Pepperoni lädt zu Kinderschminken und Artistik zum Mitmachen ein.

Sachspenden für Workshops gesucht

Die Organisatoren wenden sich mit dem diesjährigen Motto ausdrücklich auch an interessierte Kitas und Senioreneinrichtungen. Alle seien „eingeladen, stunden- oder tageweise an den Workshops teilzunehmen“, sagt Kolb.

Zudem freue man sich wie immer über Sachspenden, die in den Workshops verarbeitet werden können: „Es geht um Dinge des häuslichen Alltags oder des Lebens. Alles, was an Vergangenes erinnert, ist geeignet. Das kann ein alter Schneebesen sein oder Kleinigkeiten wie Bilder“, erklärt Kolb. Abgegeben werden könnten die Spenden am Montag, 22. Juli, ab dem späten Nachmittag direkt im Schlossgarten.

Info

Die Workshops der „Begegnung in der Kunst“ finden von Dienstag, 23., bis Freitag, 26. Juli, ganztägig im Schlossgarten statt. Das Festival startet am Samstag, 27. Juli, um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.