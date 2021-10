In Winnweiler ist am Mittwochmorgen ein Baum auf das Gebäude des Gymnasiums gestürzt. Das teilt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, Rudolf Jacob, mit. Sturmtief „Ignatz“ hatte den Baum in das Gebäude geweht und so für einen Einsatz der Winnweilerer Feuerwehr gesorgt. Da in Rheinland Pfalz zurzeit Herbstferien sind, befanden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls lediglich einige Mitarbeiter der Schule im Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Mehr zum Sturm Ignatz über der Pfalz lesen Sie hier.